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Президент Сербии назвал Набиуллину гением

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Сербии Александр Вучич назвал главу Банка России Эльвиру Набиуллину «гением», отметив удивительную стойкость российской экономики.

Заявление прозвучало в эфире сербского телеканала TV Prva, когда Вучич сравнивал экономическую ситуацию в Евросоюзе, Сербии и России. «Должен признаться, меня удивляет стойкость российской экономики, и я поздравляю их с этим. Набиуллина — гений», — сказал он.

По оценкам экспертов, средний темп роста в ЕС в текущем году составит максимум 0,85%. В Сербии же он достигнет 4%. По словам Вучича, балканская республика развивается в пять раз быстрее, чем страны Евросоюза.

Что касается России, то Вучич добавил, что «экономики военного времени», которая сформировалась в условиях западных санкций, «очень сложно функционировать в нынешних условиях».

«Для меня удивительно, как они держатся, их экономика развивается медленнее нашей и пропорционально количеству населения является более слабой, чем наша», — подытожил сербский лидер.

Набиуллина в конце прошлого года возглавила список самых влиятельных людей Европы по версии издания Politico в категории «разрушителей». Составители рейтинга отмечали, что агрессивная денежно-кредитная политика Набиуллиной неоднократно «спасала рубль».

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GammiPluh

"ДЛНР в окружении, и не понимают." и они не понимают, и мы не понимаем о чем ты

Asd10

Он иксперт по всему. К военным отношения не имеет.

Wolf Hound

Предлагаю запретить общественников.

GammiPluh

Ты вдруг опять перестал быть военным экспертом и стал экспертом философом?