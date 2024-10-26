Президент Сербии назвал Набиуллину гением

Президент Сербии Александр Вучич назвал главу Банка России Эльвиру Набиуллину «гением», отметив удивительную стойкость российской экономики.

Заявление прозвучало в эфире сербского телеканала TV Prva, когда Вучич сравнивал экономическую ситуацию в Евросоюзе, Сербии и России. «Должен признаться, меня удивляет стойкость российской экономики, и я поздравляю их с этим. Набиуллина — гений», — сказал он.

По оценкам экспертов, средний темп роста в ЕС в текущем году составит максимум 0,85%. В Сербии же он достигнет 4%. По словам Вучича, балканская республика развивается в пять раз быстрее, чем страны Евросоюза.

Что касается России, то Вучич добавил, что «экономики военного времени», которая сформировалась в условиях западных санкций, «очень сложно функционировать в нынешних условиях».

«Для меня удивительно, как они держатся, их экономика развивается медленнее нашей и пропорционально количеству населения является более слабой, чем наша», — подытожил сербский лидер.

Набиуллина в конце прошлого года возглавила список самых влиятельных людей Европы по версии издания Politico в категории «разрушителей». Составители рейтинга отмечали, что агрессивная денежно-кредитная политика Набиуллиной неоднократно «спасала рубль».