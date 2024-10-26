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Производство фиолетового хлеба запустят в Омской области

Источник:
Sibnet.ru
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Хлеб из фиолетовой пшеницы
Хлеб из фиолетовой пшеницы
Фото: © t.me/nikolay_drofa

Необычный хлеб из фиолетовой пшеницы начнут готовить в Омской области, сообщил в своем телеграм-канале министр сельского хозяйства региона Николай Дрофа.

Уникальный сорт злака разработали ученые Омского аграрного университета имени Столыпина. Сибирский сорт уже включен в Государственный реестр селекционных достижений, отметил министр.

Хлеб из этой пшеницы богат антоцианами — натуральными антиоксидантами, благодаря которым зерно имеет фиолетовый цвет и положительно влияет на иммунную систему человека. Отмечается, что фиолетовый хлеб фактически обладает свойствами овощей и фруктов.

Производить планируется четыре вида хлеба из фиолетовой пшеницы: стопроцентный зерновой, с добавлением обычной муки, геркулеса и семян подсолнечника. Полезный хлеб намерены не только продавать в торговых сетях, но и поставлять в социальные учреждения региона.

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Экономика #Продукты #Омск
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