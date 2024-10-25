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Собчак устроила «баттл» между Поклонской и Мизулиной

Источник:
Sibnet.ru
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Наталья Поклонская и Екатерина Мизулина
Фото: © телеграм-каналы Натальи Поклонской и Екатерины Мизулиной

Журналистка Ксения Собчак предложила выбрать между двумя «безжалостными и жестокими блондинками»: Натальей Поклонской и Екатериной Мизулиной.

Собчак в телеграм-канале «Кровавая барыня» выложила пост с фото Поклонской и Мизулиной, подписав его: «Безжалостная и жестокая блондинка, которая кошмарила всех раньше vs Безжалостная и жестокая блондинка, которая кошмарит всех сейчас».

Ниже журналистка прикрепила опрос. На момент публикации проголосовали 39,3 тысячи пользователей. 80% отдали предпочтение Поклонской.

Поклонская сейчас — советник генерального прокурора РФ. Получили известность в 2014 году, когда была прокурором Крыма. Затем стала депутатом Госдумы, где активно вела борьбу с фильмом «Матильда».

Мизулина — глава Лиги безопасного интернета. Инициирует жалобы на музыкантов, деятелей искусства и блогеров.

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