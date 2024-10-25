Иркутские власти объяснили совет чиновника жителям купить печки

Многие частные дома в Иркутской области имеют только электрическое отопление, и зимой в случае аварии жители могут замерзнуть, так как сроки ликвидации неполадок отличаются, так правительство региона прокомментировало совет чиновника о покупке печей.

«Без печи жить — это термин есть такой: беспечность», — сказал на встрече с жителями села Урик Иркутского района представитель регионального министерства жилищной политики и энергетики Сергей Малинкин.

«Существенный рост энергопотребления связан, в том числе, с очень динамичной застройкой индивидуальными жилыми домами земель, расположенных, большей частью, в Иркутском районе, которые используют электроотопление», — констатировала пресс-служба губернатора и правительства региона в комментарии изданию «Подъем».

Урик под Иркутском тоже отапливается только электричеством. И если «перерыв в отоплении жилого дома более чем на 4 часа с понижением температуры воздуха в помещении ниже +8 не допускается», то со светом история другая: его может не быть и сутки. Тогда высока вероятность полного промерзания дома.

Планируется ли строительство в регионе новых газовых или тепловых сетей, чтобы снизить нагрузку на энергосистему, в пресс-службе правительства не уточнили.