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Иркутский чиновник дал совет жителям купить печки взамен электричества

Источник:
Sibnet.ru
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Жители частных домов, остающиеся без электричества, должны купить печки, чтобы сохранить «живучесть», заявил представитель министерства ЖКХ Иркутской области Сергей Малинкин.

Начальник управления энергетики и газификации Малинкин встретился с жителями села Урик, которые остались без света из-за отказа энергетиков подключать дома к электричеству

«Без печи жить — это термин есть такой: беспечность. Вы как глава семьи должны думать о надежном теплоснабжении, переживать за жизнь и здоровье своих домочадцев, свою семью. <…> Думайте, пожалуйста, про резервные источники, про генераторы», — сказал Малинкин на встрече. Видео опубликовал телеграм-канал «Инцидент Иркутск».

По его словам, законодательство именно потребителя обязывает иметь резервный источник.

Урик — одно из старейших сел Иркутской области, находится в 18 километрах от Иркутска и считается его пригородом.

В конце июля жители на митинге требовали подключить часть домов в черте города и в пригороде к электричеству. Без него остаются около 4 тысяч человек, уже заключивших договоры. Людям объясняли, что сети перегружены и мощности на всех не хватает.

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Политика #Местная власть #Иркутск
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Nik3316

хорошой план....забористый))))

Asd10

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corrector

зашибись насмотрелись на китов, на всю жизнь хватит ..

scorpion2777

А кто-то ещё сомневался в его пристрастии к галлюценогенам