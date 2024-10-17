Иркутский чиновник дал совет жителям купить печки взамен электричества

Жители частных домов, остающиеся без электричества, должны купить печки, чтобы сохранить «живучесть», заявил представитель министерства ЖКХ Иркутской области Сергей Малинкин.

Начальник управления энергетики и газификации Малинкин встретился с жителями села Урик, которые остались без света из-за отказа энергетиков подключать дома к электричеству

«Без печи жить — это термин есть такой: беспечность. Вы как глава семьи должны думать о надежном теплоснабжении, переживать за жизнь и здоровье своих домочадцев, свою семью. <…> Думайте, пожалуйста, про резервные источники, про генераторы», — сказал Малинкин на встрече. Видео опубликовал телеграм-канал «Инцидент Иркутск».

По его словам, законодательство именно потребителя обязывает иметь резервный источник.

Урик — одно из старейших сел Иркутской области, находится в 18 километрах от Иркутска и считается его пригородом.

В конце июля жители на митинге требовали подключить часть домов в черте города и в пригороде к электричеству. Без него остаются около 4 тысяч человек, уже заключивших договоры. Людям объясняли, что сети перегружены и мощности на всех не хватает.