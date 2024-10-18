Губернатор Иркутской области оценил Северо-Сибирскую железную дорогу

Власти Иркутской области заинтересованы в строительстве Северо-Сибирской железной дороги (Севсиб), которая даст новые возможности для развития северных территорий региона, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Если, конечно, Северо-Сибирская железная дорога сформирует процесс выхода на Северный морской путь (СМП), для Иркутской области — это новый этап для развития северных территорий», — цитирует ТАСС Кобзева.

Губернатор добавил, что власти региона однозначно заинтересованы в реализации этого проекта. По его словам, Севсиб мог бы пройти через Усть-Илимск на севере региона, и это дало бы дополнительные возможности для развития угольной отрасли, и доразведки рудных запасов в этих территориях.

Проект Севсиба появился в 50-е годы XX века. В 1980-е годы предполагалось, что железнодорожная магистраль пройдет через Нижневартовск (ХМАО) — Белый Яр (Томская область) — Лесосибирск — Карабулу (оба Красноярский край) — Усть-Илимск (Иркутская область).

Осенью 2023 года президент Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с правительством Кемеровской области, Российской академией наук и РЖД рассмотреть возможность строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали.