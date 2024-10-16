Появилась музыкальная дорожная разметка. ВИДЕО

Музыкальная разметка впервые появилась на российских дорогах, в рамках эксперимента ее нанесли на участок трассы М-11 «Нева», сообщает пресс-служба компании «Автодор».

Разметка представляет собой поперечные шумовые полосы. Когда автомобиль движется по ним с разрешенной скоростью, то водитель может услышать музыку. В качестве звукового сопровождения используется композиция «Калинка-Малинка».

Однако звук предназначен не для развлечения водителей, а для их безопасности. Неожиданный музыкальный мотив при приближении к аварийно-опасному участку побуждает сконцентрироваться на дороге.

Кроме этого, необычные полосы, помеченные знаком ноты, помогут водителям соблюдать скоростной режим. Дело в том, если проехать по участку слишком быстро, то прослушать мелодию не получится.