НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Появилась музыкальная дорожная разметка. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
132 0

Музыкальная разметка впервые появилась на российских дорогах, в рамках эксперимента ее нанесли на участок трассы М-11 «Нева», сообщает пресс-служба компании «Автодор».

Разметка представляет собой поперечные шумовые полосы. Когда автомобиль движется по ним с разрешенной скоростью, то водитель может услышать музыку. В качестве звукового сопровождения используется композиция «Калинка-Малинка».

Однако звук предназначен не для развлечения водителей, а для их безопасности. Неожиданный музыкальный мотив при приближении к аварийно-опасному участку побуждает сконцентрироваться на дороге.

Кроме этого, необычные полосы, помеченные знаком ноты, помогут водителям соблюдать скоростной режим. Дело в том, если проехать по участку слишком быстро, то прослушать мелодию не получится.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Алтайский край снял ограничение для движения автобусов
Самосвалы проверили четвертый мост на прочность
Россияне поедут на поездах с помощью биометрии
Срок запуска «Спортивной» в Новосибирске стал неопределенным
смотреть все
Экономика #Транспорт и дороги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Песков заявил о необходимости анализа идеи налога на бездетность
Россия уничтожила «очень ценный груз» в порту Одессы
Власти Украины нашли сценарий завершения конфликта с Россией
Запад обсудит новую стратегию в отношении России
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Nik3316

хорошой план....забористый))))

pepelmetal

А когда-то укранацисты отрезали крымчан от света и воды, ой как они смеялись), пусть и теперь посмеются😂

corrector

зашибись насмотрелись на китов, на всю жизнь хватит ..

Asd10

Перед отрезвлением Украине предстоит пройти стадию жесточайшей абстинентного синдрома.