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Выбран самый красивый мужчина в мире

Источник:
Sibnet.ru
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Аарон Тейлор-Джонсон
Фото: © @aarontaylorjohnson

Британский актер Аарон Тейлор-Джонсон получил звание самого красивого мужчины в мире по версии хирурга Джулиана де Сильвы, который использует для рейтингов метод золотого сечения.

Хирург оценил пропорции Тейлора-Джонсона на 93,04% соответствующим золотому сечению. Среди недостатков — расстояние между глазами, носом и губами и форму губ, цитирует Daily Mail де Сильву.

На втором месте актер сериала «Эмили в Париже» Люсьен Лависконт, получивший высшую оценку за красивые губы. На третьем — исполнитель главной роли во втором «Гладиаторе» Пол Мескал.

Четвертое место досталось звезде «Сумерек» Роберту Паттинсону, пятое — сыгравшему главную роль в военной драме Кристофера Нолана «Дюнкерк» Джеку Лоудену.

Шестое место занял Джордж Клуни. Де Сильва отметил, что он остается потрясающе привлекательным мужчиной с классическими чертами лица в прекрасных пропорциях, хотя кожа вокруг глаз обвисла.

В десятку самых красивых мужчин вошли актеры Николас Холт, Чарльз Мелтон, Идрис Эльба и «король Болливуда» Шах Рукх Кхан.

Золотое сечение — математическое уравнение, придуманное греками для измерения красоты. Чем ближе пропорции лица или тела к числу 1,618 (Фи), тем красивее они считаются.

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