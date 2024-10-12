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Россия поможет Белоруссии найти нефть

Источник:
Sibnet.ru
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Минск и «Роснефть» договорились исследовать недра Гомельской области для поиска нефти, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мы пощупаем серьезно территории Гомельской области. И мы обязательно найдем там нефть», — передает слова Лукашенко БелТА.

Гомельская область расположена на востоке Белоруссии, граничит с Россией и Украиной. Нефтедобыча в республике началась в 1965 году, ею занимается госкомпания «Белоруснефть». На 2024 год в ее активе 63 месторождения в Белоруссии.

Крупнейшие нефтяные месторождения Белоруссии — Речицкое, Осташковичское, Южно-Осташковичское и Вишанское, которые расположены в Гомельской области.

С начала разработки месторождений в Белоруссии было добыто более 144 миллиона тонн нефти и свыше 16 миллиардов кубометров попутного нефтяного газа.

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Экономика #Недра и ТЭК
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колобок11

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