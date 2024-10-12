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Эксперты выбрали самый ожидаемый сериал 2025 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Аутсорс»

Драма «Аутсорс» с Иваном Янковским победила на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в номинации «Самый ожидаемый сериал».

Действие сериала разворачивается в 1996 году, накануне принятия Россией моратория на смертную казнь.

В тюрьму особого назначения выходит новый надзиратель Константин. Как и его коллеги тюремный врач, прокурор, другие надзиратели он глубоко травмированный и несчастный человек, а вокруг опасный и страшный период середины 90-х.

Встретившись с отцом одной из жертв, Константин понимает, что именно близкие люди имеют право на исполнение наказания. Костя, заручившись поддержкой коллег, придумывает новый бизнес отдавать исполнение смертной казни на аутсорс.

Главную роль в сериале сыграл Иван Янковский, также в проекте снялись Эльдар Калимулин, Данил Стеклов, Виталий Коваленко, Дмитрий Сумин, Леонид Тележинский, Мила Ершова, Карина Александрова. Режиссер — Душан Глигоров («Хрустальный», «Трасса», «Химера», «Выжить после»).

Сериал «Аутсорс» покажут в онлайн-кинотеатре Okko в 2025 году, точной даты релиза пока нет.

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