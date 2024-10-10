Жительница Алтайского края стала «вице-миссис Вселенная»

Жительница Алтайского края Наталья Чистякова получила титул второй вице-миссис на международном конкурсе красоты «Миссис Вселенная 2024» (Mrs. Universe 2024).

Победительнице 44 года, живет в Барнауле и воспитывает 13-летних дочек-двойняшек. Она дипломированный визажист, стилист, обучает искусству макияжа других девушек.

«Участие в конкурсах красоты стало для меня новым этапом в жизни и помогло выйти из депрессии после продолжительной болезни и набора лишнего веса. Сегодня, в 44 года, я стала одной из самых красивых женщин Вселенной. Очень рада вернуться домой с такой престижной наградой», — поделилась Чистякова.

Финал международного конкурса красоты прошел в городе Инчхоне (Южная Корея). За корону победительницы боролись 115 финалисток. «Миссис Вселенная 2024» стала представительница Белоруссии.

Международный конкурс красоты «Миссис Вселенная» проводится с 2007 года. Участвовать в нем могут замужние, разведенные или овдовевшие женщины в возрасте от 18 до 55 лет. В 2023 году победу в конкурсе одержала жительница Удмуртии Елена Максимова.