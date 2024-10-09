Американский телеведущий извинился перед Jay Z и Бейонсе

Телеведущий Пирс Морган извинился перед Jay Z и Бейонсе за слова, произнесенные в его интервью певицей Джагуар Райт.

В интервью Моргану певица Джагуар Райт поставила Jay Z в один ряд с Дидди и Эпштейном (сексуальный преступник) и заявила, что жертв от действий рэпера и певицы могут быть «тысячи».

«Их адвокаты связались с нами и заявили, что эти утверждения "абсолютно ложны и не имеют под собой никакой основы". Так что мы подчинимся требованию и вырежем ее заявления из интервью. Приносим извинения Jay Z и Бейонсе», — цитирует Rolling Stone Моргана.