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Глава РАО Васильева объяснила, почему в России не отменят ЕГЭ

Источник:
Sibnet.ru
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Реальной альтернативы единому государственному экзамену (ЕГЭ) пока не видно и здесь есть два очень важных нюансов, заявила президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева.

«В любой аудитории, где начинается обсуждение отмены ЕГЭ, я задаю один тот же вопрос: кто готов сейчас сдавать по окончании 11-го класса семь экзаменов? А потом еще несколько для поступления в вуз? Как говорят учителя, "лес рук"», — сказала Васильева в интервью «Российской газете».

По ее словам, в случае отмены единого госэкзамена нужно ответить на два важных вопроса. Первый: справедливо ли ставить ребят, которые 10 лет готовились к сдаче ЕГЭ, перед фактом, что теперь все будет по-новому? «Не вызовет ли это у них лишь еще больше стресса, за который так любят ругать ЕГЭ?» — отметила президент РАО.

«Второй: если мы отказываемся от ЕГЭ и сдаем десяток выпускных экзаменов в своей школе, учителя с этим, скорее всего, справятся. Но что делать вузам, которым будет необходимо организовать прием экзаменов?» — указала Васильева.

«Вузы уже почти два десятка лет не принимали вступительные экзамены, кроме творческих и дополнительных испытаний, в таком объеме. Готовы ли они принять этот вызов? Не получим ли мы систему, при которой поступить в вуз можно, лишь пройдя платные подготовительные курсы при нем? Не сократит ли это возможности абитуриента, ведь, скорее всего, вступительные экзамены в разных вузах по времени будут пересекаться», — пояснила президент РАО

По ее мнению, процедура организации ЕГЭ требует постоянной доработки и совершенствования. «На мой взгляд Рособрнадзор, при поддержке ведущих экспертов и педагогов с этим хорошо справляется», — заключила Васильева.

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