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Неформальный Путин: что любит президент России

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин 7 октября празднует день рождения. Ему исполнилось 72 года. Неофициальный Путин — спортивный мужчина, который любит кашу, собак, старые автомобили и мультфильм «Ну, погоди!».

Владимир Путин — президент Российской Федерации с 2000 по 2008 год, с мая 2008 года по 7 мая 2012 был председателем правительства, с 7 мая 2012 года по настоящее время снова возглавляет страну. В марте 2024 года, после «обнуления» Конституции, выиграл выборы с результатом 87,28%. Его пятый срок продлится до 2030 года.

Что любит президент России Владимир Путин

Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде в семье работников Ленинградского вагоностроительного завода. Окончил юридический факультет ЛГУ, был направлен по распределению в Комитет государственной безопасности.

Политическую карьеру Владимир Путин начал в июне 1991 года, когда его назначили председателем Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.

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Политика #Россия #О людях
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