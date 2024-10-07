Гидрометцентр сообщил, что 45% России уже покрыто снегом

Зимняя погода установилась уже на 40-45% территории России, ко второй половине недели снегом будет покрыто 70% Сибирского федерального округа, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Северные, центральные регионы Дальнего Востока - Чукотка, Магаданская область, север Хабаровского края — везде снег. В Якутии до 22-23 сантиметров уже высота снежного наста. Постепенно понижение температуры будет приводить к тому, что все больше территории на этой неделе будет покрываться снегом», — сказал ТАСС Вильфанд.

По его словам, во второй половине недели будет в снегу вся Якутия, Амурская область, восточная половина Забайкальского края. Снегом покроются Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. На европейской территории страны - к концу недели большая часть Архангельской области, а также Кольский полуостров будут в снегу.

«Примерно 70% Сибирского федерального округа тоже будет в снегу. Исключение будут составлять только самые юго-западные районы: Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская области. А во всем Красноярском крае, в Иркутской области, Хакасии, Тыве, везде уже будет лежать снег», — отметил Вильфанд.