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Шерегеш ввел аккредитацию инструкторов

Источник:
Sibnet.ru
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Горнолыжный курорт «Шерегеш» начал аккредитовать инструкторов, сообщил руководитель дирекции курорта Алексей Стоянов. Инструкторы выступили против процедуры, заявив, что она будет им стоить около 100 тысяч рублей в месяц.

«"Черные" незаконные инструкторы — это реальная проблема в области обеспечения безопасности. Они приходят на склоны и на этом зарабатывают. И пока нет законодательной основы, мы в Шерегеше в этом сезоне решили и вводим аккредитацию инструкторов», — цитирует ТАСС Стоянова.

Инструкторы выступили против регламентирующих мер, записав обращение к губернатору. В нем говорится, что в день они будут платить за возможность работать 3,2 тысячи и 3,5 тысячи рублей, то есть в месяц около 100 тысяч рублей, при этом никогда таких денег они не зарабатывали.

«По предварительным оценкам стоимость инструкторских услуг для отдыхающих, после введения поборов, связанных с аккредитацией, а по сути это просто скрытые поборы, вырастет минимум в 1,5 раза», — написал в открытом письме губернатору руководитель горнолыжной школы Yourski.ru Роман Костров.

Губернатор Илья Середюк во время прямого эфира в социальных сетях заявил, что введение аккредитации инструкторов — мера вынужденная и обусловлена безопасностью туристов. По его словам, в ходе аккредитации многие люди, которые ранее работали инструкторами, не смогли доказать свою компетентность.

В зимнем сезоне 2023/24 горнолыжный курорт Шерегеш посетили около 2,5 миллиона человек, что почти на 10% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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