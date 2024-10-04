Минобороны рассказало о панике в рядах защитников Угледара

Украинские военнослужащие начали в панике разбегаться, когда кольцо вокруг Угледара стало сжиматься, говорится в сообщении Минобороны.

«По словам бойцов снайперских подразделений объединения группировки войск "Восток" из Забайкалья, когда кольцо вокруг Угледара стало сжиматься, а наши войска взяли под контроль последний путь отхода на север, оставшиеся украинские солдаты начали в панике убегать со своих позиций», — сказано в сообщении.

В Минобороны рассказали, что российским бойцам в еще в сентябре стало понятно, что оборона ВСУ в Угледаре обречена, когда пехота прорвалась одновременно с двух флангов — в районе населенных пунктов Водяное и Пречистовка.

Подавить сопротивление удалось в том числе при огневой поддержке снайперских групп: они окопались в засаде вокруг города и наносили точечные удары по ВСУ, уточнили в российском военном ведомстве.

«Крепость» пала: как взятие Угледара изменит ход СВО

Грамотные действия экипажей танков Т-80БВМ бригады морской пехоты Тихоокеанского флота из Камчатского края оказали решающее значение при захвате последних опорных пунктов ВСУ в Угледаре, отметили в Минобороны.