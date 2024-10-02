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Ученые выявили наиболее распространенный тип пениса

Источник:
Sibnet.ru
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Испанские ученые выяснили, какой тип пениса более распространен — сильно или не сильно увеличивающийся во время эрекции.

Испанские урологи провели ультразвуковое сканирование 225 мужчин как в спокойном, так и в эрегированном состоянии, приводит Metro данные исследования.

Мужчин, пенисы которых увеличивались более чем на 56 процентов в эрегированном состоянии, называют обладателями «растущих» половых органов. Мужчин, размер полового члена которых увеличивался менее чем на 31 процент при возбуждении, назвали «демонстраторами».

В результате выяснилось, что последних оказалось на 1% больше — 25% против 24%. Остальных же мужчин урологи не отнесли ни к первой, ни ко второй категории.

Специалисты также не выявили корреляции между возрастом, весом, курением, сопутствующими заболеваниями и тем, к какому типу относился мужчина.

Урологи объяснили, что колебания в размерах пениса важны для выполнения операций на этом органе. «Если он сильно вырастает, когда возникает эрекция, это может означать, что таким людям нужен другой хирургический подход по сравнению с теми, чьи органы растут не так сильно», — сказал доктор Мануэль Алонсо-Иса.

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