Дизайнер представил новую «Волгу» без помощи китайцев

Независимый промышленный дизайнер Николай Пронин представил, какой могла быть современная «Волга», если бы не стали прибегать к помощи китайских автопроизводителей — результат он показал в телеграм-канале.

«Попытался сохранить фамильные черты ГАЗ 21 и З111, добавив немного динамики и несколько современных фишек», — написал Пронин в посте. По его словам, индекс у такой «Волги» должен быть 3121.

В интервью телеграм-каналу «Автопоток» дизайнер уточнил, что форма дневных ходовых огней отсылает к круглым фарам ГАЗ 21, основной свет и решетка — интерпретация габаритных огней и решетки той же модели.

«"Волга" — это седан бизнес-класса, а значит, она должна иметь характеристики и набор оборудования сравнимый с современными конкурентами, такими как BMW 3-Series, Mercedes-Benz C-Class, Audi A4 и другими», — отметил Пронин.

Возрождение «Волги» запланировано на этот год. В основе автомобилей — китайские модели Changan. Будут Volga С40 — седан класса D, Volga К30 — кроссовер класса С, Volga К40 — кроссовер класса D.