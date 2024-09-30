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Трамп публично оскорбил Байдена и Харрис

Источник:
РИА Новости
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Экс-президент США Дональд Трамп во время предвыборной речи в штате Висконсин назвал вице-президента Камалу Харрис и действующего главу Белого дома Джо Байдена умственно отсталыми.

«Джо Байден стал умственно отсталым, Камала такой родилась», — приводит РИА Новости слова Трампа.

Байден и Харрис также неоднократно оскорбительно высказывались о Трампе. Они называли его неудачником, преступником, потенциальным диктатором.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — Дональд Трамп.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

mosquito__2010

вот что сотворил майдан с вами кастрюлями. без слёз не взглянешь. не нужно было вам кастрюлям американцам...

GammiPluh

Улитка и остальные заукраинцы не мучайся, потерпи недельку-другую, угледар закончится... опять будете...

mosquito__2010

как минимум у пятерых бомбануло от правды. ты в их числе ?

Asd10

Ты допризываешься, они и тебе секс запретят.