Трамп публично оскорбил Байдена и Харрис

Экс-президент США Дональд Трамп во время предвыборной речи в
штате Висконсин назвал вице-президента Камалу Харрис и действующего главу
Белого дома Джо Байдена умственно отсталыми.
«Джо Байден стал умственно отсталым, Камала такой родилась»,
— приводит РИА Новости слова Трампа.
Байден и Харрис также неоднократно оскорбительно
высказывались о Трампе. Они называли его неудачником, преступником,
потенциальным диктатором.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую
партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую
— Дональд Трамп.