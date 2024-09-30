Трамп публично оскорбил Байдена и Харрис

Экс-президент США Дональд Трамп во время предвыборной речи в штате Висконсин назвал вице-президента Камалу Харрис и действующего главу Белого дома Джо Байдена умственно отсталыми.

«Джо Байден стал умственно отсталым, Камала такой родилась», — приводит РИА Новости слова Трампа.

Байден и Харрис также неоднократно оскорбительно высказывались о Трампе. Они называли его неудачником, преступником, потенциальным диктатором.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — Дональд Трамп.