Кому 1 октября ждать повышение пенсии

Пенсии с 1 октября вырастут у нескольких категорий россиян, рассказал доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Во-первых, они увеличатся у бывших военных, сотрудников МВД России, Росгвардии, МЧС России, Федеральной службы безопасности. Причем, изначально у этих категорий граждан планировалась индексация пенсии в размере 4,5%. Но впоследствии было принято решение о том, что ее рост составит 5,1%, пояснил РГ Балынин.

Во-вторых, 1 октября вырастут пенсии у тех, кто отметил 80-летие в сентябре, потому что с октября они начнут получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Это значит, что дополнительно ежемесячно им будет выплачиваться еще 8134,88 рублей.

Заявлений для этого подавать не нужно, Соцфонд автоматически увеличит выплату. Но увеличение положено только при получении страховой пенсии по старости, обратил внимание Балынин. Оно не коснется пенсий по случаю потери кормильца и страховой пенсии по инвалидности.