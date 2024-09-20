Экс-мэр Локоть назвал способ обезопасить страну от подрывов гаджетов

Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть призвал к созданию «отечественной современной элементной базы» и производству «своих радиоэлектронных устройств», комментируя массовые подрывы гаджетов в Ливане.

«Сегодня никто пользующийся гаджетами, а гаджетами сегодня пользуются все (от детей до стариков) не может чувствовать себя в безопасности», — написал Локоть в телеграм-канале.

По его словам, в СССР было отдельное техническое направление по выявлению «электронных закладок на устройствах», с помощью которых собирались разведданные. Сейчас же, получая в руки смартфон или планшет, никто не может чувствовать себя защищенным.

«Обезопасить себя полностью можно только, наладив производство отечественной современной элементной базы и своих радиоэлектронных устройств, насыщая ими не только системы управления, вооружения, но и бытовые приборы», — отметил Локоть.

Массовый подрыв пейджеров в Ливане произошел 17 сентября. Погибли 12 человек, пострадали 3 тысячи. Днем позже взорвались радиостанции ICOM, скутеры, автомобили с новейшей электроникой и ноутбуки. Это привело к гибели 25 и ранениям 608 человек. Считается, что это операция Израиля против движения «Хезболла».

Локоть окончил физико-технический факультет НЭТИ, работал в НИИ измерительных приборов. одном из крупнейших предприятий радиотехнической отрасли.