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Команда «Пятёрочки Доставки» приняла участие в полумарафоне

Источник:
Sibnet.ru
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Команда «Пятёрочки Доставки» на Сибирском фестивале бега
Фото: © «Пятёрочка»

Команда «Пятёрочки Доставки» приняла участие в традиционном Сибирском фестивале бега в Новосибирске — XXVII полумарафоне имени Александра Раевича. Поддержали бегунов их друзья и коллеги из сети «Пятёрочка», сообщила пресс-служба компании.

Команда «Пятёрочки Доставки» порадовала зрителей и болельщиков, появившись на старте в яркой экипировке с логотипами сети. Бегуны преодолели дистанцию 3 километра с фирменными зелеными сумками службы доставки.

Это стало символом скорости и быстроты курьеров, которые каждый день доставляют заказы покупателям и преодолевают в среднем по 50 километров. Всего в трех забегах приняли участие около 30 представителей сети, а поддерживали их зрители и гости марафона, друзья и другие сотрудники.

«Мы очень рады быть среди участников этого забега. Сотрудники доставки выходят на такие марафоны ежедневно, спеша к покупателям, чтобы привезти им свежие продукты и порадовать быстрым сервисом», — поделился впечатлениями представитель команды «Пятёрочки Доставки».

Сибирский фестиваль бега проходит в Новосибирске с 1998 года. В этом году программа включала забег на 21,1 километра (полумарафон Раевича), 10, 3 и 1,5 километра.

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Жизнь #Город #Летние виды #Новосибирск
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Топ комментариев

Asd10

А куда смотрели люди?? 🤔 Интересное заявление. Куда смотрели родители этого сексолога, когда его делали??

Nik3316

больше всех АЭС по миру строит, самых передовых... а ты продолжай какать русофоб

nicollaich

Европейцы.Не останавливайтесь.Обогащайте дядюшку сэма.

staff850

Лапти Алладина уже не знает как привлечь к себе внимание....