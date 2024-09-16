Команда «Пятёрочки Доставки» приняла участие в полумарафоне

Команда «Пятёрочки Доставки» приняла участие в традиционном Сибирском фестивале бега в Новосибирске — XXVII полумарафоне имени Александра Раевича. Поддержали бегунов их друзья и коллеги из сети «Пятёрочка», сообщила пресс-служба компании.

Команда «Пятёрочки Доставки» порадовала зрителей и болельщиков, появившись на старте в яркой экипировке с логотипами сети. Бегуны преодолели дистанцию 3 километра с фирменными зелеными сумками службы доставки.

Это стало символом скорости и быстроты курьеров, которые каждый день доставляют заказы покупателям и преодолевают в среднем по 50 километров. Всего в трех забегах приняли участие около 30 представителей сети, а поддерживали их зрители и гости марафона, друзья и другие сотрудники.

«Мы очень рады быть среди участников этого забега. Сотрудники доставки выходят на такие марафоны ежедневно, спеша к покупателям, чтобы привезти им свежие продукты и порадовать быстрым сервисом», — поделился впечатлениями представитель команды «Пятёрочки Доставки».

Сибирский фестиваль бега проходит в Новосибирске с 1998 года. В этом году программа включала забег на 21,1 километра (полумарафон Раевича), 10, 3 и 1,5 километра.