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Гидрометцентр спрогнозировал зимнюю погоду в Сибири

Источник:
ТАСС
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Заморозки прогнозируются в ряде сибирских регионов, когда температура воздуха ночью может опускаться до минус 5 градусов сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Сибири: в Кемеровской области, в Алтайском крае — заморозки до минус 2 градусов, в Иркутской области — до минус 5 градусов. <…> В Омской области в воскресенье и в понедельник заморозки до минус 5 градусов. <...> Это уже такая настоящая зимняя погода», — сказал ТАСС Вильфанд.

По его словам, в южных районах Красноярского края и Тыве температура ночью опустится до минус 3 градусов. В южных районах Иркутской области пройдет сильный дождь. В воскресенье в Республике Алтай ожидается дождь с мокрым снегом, ветер до 25 метров в секунду.

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Жизнь #Погода #Красноярск #Алтайский край #Кузбасс #Иркутск
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