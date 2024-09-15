Гидрометцентр спрогнозировал зимнюю погоду в Сибири

Заморозки прогнозируются в ряде сибирских регионов, когда температура воздуха ночью может опускаться до минус 5 градусов сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Сибири: в Кемеровской области, в Алтайском крае — заморозки до минус 2 градусов, в Иркутской области — до минус 5 градусов. <…> В Омской области в воскресенье и в понедельник заморозки до минус 5 градусов. <...> Это уже такая настоящая зимняя погода», — сказал ТАСС Вильфанд.

По его словам, в южных районах Красноярского края и Тыве температура ночью опустится до минус 3 градусов. В южных районах Иркутской области пройдет сильный дождь. В воскресенье в Республике Алтай ожидается дождь с мокрым снегом, ветер до 25 метров в секунду.