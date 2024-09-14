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Россиян при покупке сим-карт обяжут подтверждать личность

Источник:
Sibnet.ru
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Минцифры обяжет россиян и иностранцев при покупке сим-карт подтверждать свою личность. Соответствующий проект новых правил оказания услуг телефонной связи опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, граждане России при покупке сим-карт должны подтвердить свою личность одним из трех способов: с помощью паспорта, через портал «Госуслуг» или по биометрии. Иностранцы смогут это сделать только лично по биометрии, пишет «Интерфакс».

До завершения переходного периода, который для россиян продлится до 1 ноября 2025 года, операторы связи обязаны проверить уже заключенные договоры и уведомить абонентов, если у них превышен лимит по количеству сим-карт.

Иностранцам, которые уже пользуются российскими сим-картами, нужно будет в течение переходного периода пройти идентификацию личности по биометрии. Также уточняется порядок переноса номера абонента при смене оператора связи.

Изменения связаны с законом об ограничении оборота сим-карт, подписанным в августе, и направлены на повышение безопасности и удобства для всех абонентов, а также на борьбу с мошенничеством и нелегальными сим-картами.

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pepelmetal

Сам наверно не верит в то что говорит!

shatlnk

это значит - если вы честным трудом, кое как (сплю на раскладушке, имею телевизор цветной- корпус коричневый...

Удавиков

англичашки всегда были и есть провокаторами и лгунами

Asd10

Сами у всех украли, теперь боятся штоб у них не стырили. 😄