Михалков подарил Кадырову ручку с выпусками своей программы

Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил режиссеру Никите Михалкову звание заслуженного деятеля искусств республики и получил от него в подарок флешку с выпусками «Бесогона ТВ»

Михалков приехал в Грозный с премьерой своего спектакля «12» в рамках V Всероссийского фестиваля национальных театров «Федерация», написал Кадыров в телеграм-канале.

Глава Чечни рассказал, что они «хорошо пообщались». Кадыров поблагодарил Михалкова за «однозначно твердую патриотическую позицию» и поддержку Владимира Путина и присвоил ему почетное звание «Заслуженный деятель искусств ЧР».

В ответ Михалков подарил Кадырову ручку с флеш-накопителем, на котором собраны 50 выпусков его авторской программы «Бесогон ТВ».