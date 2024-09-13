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Михалков подарил Кадырову ручку с выпусками своей программы

Источник:
Sibnet.ru
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Никита Михалков и Рамзан Кадыров
Фото: © телеграм-канал Рамзана Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил режиссеру Никите Михалкову звание заслуженного деятеля искусств республики и получил от него в подарок флешку с выпусками «Бесогона ТВ»

Михалков приехал в Грозный с премьерой своего спектакля «12» в рамках V Всероссийского фестиваля национальных театров «Федерация», написал Кадыров в телеграм-канале.

Глава Чечни рассказал, что они «хорошо пообщались». Кадыров поблагодарил Михалкова за «однозначно твердую патриотическую позицию» и поддержку Владимира Путина и присвоил ему почетное звание «Заслуженный деятель искусств ЧР».

В ответ Михалков подарил Кадырову ручку с флеш-накопителем, на котором собраны 50 выпусков его авторской программы «Бесогон ТВ».

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