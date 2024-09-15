Эксперты назвали лучшие российские и американские истребители

Эксперты американского издания The National Interest сравнили лучшие истребители России и США и назвали их главные достоинства.

Истребители со времен Второй мировой войны стали неизменным ключом к успеху в бою. Но боевые авиационные платформы сильно разнятся по малозаметности, скорости, вооружению и авионике.

Лучшие истребители США — F-22, F-35, F-15EX

F-22 Raptor поступил на вооружение более 20 лет назад, став первым в мире истребителем пятого поколения. Он сочетает в себе сверхманевренность и сверхзвуковую крейсерскую скорость. Его козырь — малозаметность и два двигателя с управляемым вектором тяги.

F-35 Lightning II — новейшая американская разработка пятого поколения. Сочетание скорости, скрытности и мощного вооружения сделало его самым желанным тактическим истребителем в мире, считают эксперты NI. Причина, по которой уже свыше 900 F-35 отправилось на экспорт, кроется в многофункциональности платформы Lightning II.

F-15EX способен нести и запускать во время полета до 12 ракет класса «воздух-воздух». А грузоподъемность до 13,6 тонны боеприпасов делает F-15EX настоящим «летающим бомбовозом».

Лучшие российские истребители — Су-57, Су-35, МиГ-35

Су-57 может достигать скорости 2 Маха: он быстрее F-35 Lightning II. Су-57 — единственный российский истребитель пятого поколения, но в ходе спецоперации на Украине он практически не используется. Москва предпочитает его предшественников, отмечают американские эксперты.

Су-35 благодаря двум турбовентиляторным двигателям АЛ-31Ф развивает скорость свыше 2,25 Маха — это на одном уровне с Raptor и намного быстрее Lightning II. Кроме того, Су-35 обладает внушительным дополнительными возможностями «в воздуном бою.

МиГ-35 — платформа поколения «4+++». Самолет оснащен радаром с фазированной антенной. Он способен нести большую номенклатуру вооружений, включая противокорабельные ракеты Х-31А, противорадиолокационные Х-31П, ракеты «воздух-поверхность» Х-29ТЭ и корректируемые бомбы с телевизионным наведением КАБ-500Кр.