Эксперты назвали лучшие российские и американские истребители

Эксперты американского издания The National Interest сравнили лучшие истребители России и США и назвали их главные достоинства.
Истребители со времен Второй мировой войны стали неизменным
ключом к успеху в бою. Но боевые авиационные платформы сильно разнятся по малозаметности,
скорости, вооружению и авионике.
Лучшие истребители США — F-22, F-35, F-15EX
F-22 Raptor поступил на вооружение более 20 лет назад, став
первым в мире истребителем пятого поколения. Он сочетает в себе
сверхманевренность и сверхзвуковую крейсерскую скорость. Его козырь — малозаметность
и два двигателя с управляемым вектором тяги.
F-35 Lightning II — новейшая американская разработка пятого
поколения. Сочетание скорости, скрытности и мощного вооружения сделало его
самым желанным тактическим истребителем в мире, считают эксперты NI. Причина, по которой уже свыше 900 F-35
отправилось на экспорт, кроется в многофункциональности платформы Lightning II.
F-15EX способен нести и запускать во время полета до 12
ракет класса «воздух-воздух». А грузоподъемность до 13,6 тонны боеприпасов
делает F-15EX настоящим «летающим бомбовозом».
Лучшие российские истребители — Су-57, Су-35, МиГ-35
Су-57 может достигать скорости 2 Маха: он быстрее F-35
Lightning II. Су-57 — единственный российский истребитель пятого поколения, но в
ходе спецоперации на Украине он практически не используется. Москва
предпочитает его предшественников, отмечают американские эксперты.
Су-35 благодаря двум турбовентиляторным двигателям АЛ-31Ф развивает
скорость свыше 2,25 Маха — это на одном уровне с Raptor и намного быстрее
Lightning II. Кроме того, Су-35 обладает внушительным дополнительными
возможностями «в воздуном бою.
МиГ-35 — платформа поколения «4+++». Самолет оснащен радаром
с фазированной антенной. Он способен нести большую номенклатуру вооружений, включая противокорабельные ракеты Х-31А,
противорадиолокационные Х-31П, ракеты «воздух-поверхность» Х-29ТЭ и
корректируемые бомбы с телевизионным наведением КАБ-500Кр.