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Как мужчинам поднять уровень полового гормона без лекарств

Источник:
Sibnet.ru
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Ожирение, дефицит сна, малоподвижный образ жизни и хронический стресс могут привести к снижению выработки тестостерона у мужчин, предепредил врач-андролог Сергей Артеменко.

Определение факторов, которые привели к недостатку тестостерона, позволяет в некоторых случаях решить проблему без необходимости в заместительной гормональной терапии, сказал Артеменко в интервью «Газете.ру».

«При наличии избыточного веса рекомендуется снижение массы тела за счет физической активности и коррекции питания. Лучше исключить высококалорийные продукты, то есть с высоким содержанием жиров и легкоусвояемых углеводов. Также нужно увеличить потребление овощей и фруктов», — посоветовал врач.

Принцип «гарвардской тарелки» может служить простым ориентиром для сбалансированного питания. Половину тарелки должны занимать овощи и фрукты, четверть — полезные углеводы (цельнозерновые крупы, хлеб или макароны из твердых сортов пшеницы) и еще четверть — белки (рыба, нежирное мясо, бобовые).

«Дозированные физические нагрузки важны для поддержания нормального уровня тестостерона. Силовые упражнения могут способствовать кратковременному повышению его концентрации, причем с возрастом этот эффект ослабевает. С другой стороны, экстремальные тренировки, снижение массы тела и низкий процент жира могут провоцировать развитие гипогонадизма», — отметил врач.

Доказано, что хронический стресс снижает концентрацию тестостерона в крови. Напротив, острый стресс повышает уровень гормона, добавил Артеменко. «Регулярный и качественный сон также играет ключевую роль в поддержании нормального уровня тестостерона», — указал Артеменко.

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Топ комментариев

mosquito__2010

твои это не славяне, твои это мутанты из всу полностью прогнувшиеся под волю западного господина за что...

Asd10

. Штурмовые штурмуют. А наступательные наступают... Ну ты понял. Сам постоянно наступаешь.

corrector

старый алкоголик боррель хочет больше смертей, больше войны, больше крови, иуда

GammiPluh

под землей русской все поместились