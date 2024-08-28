Житель Британии Мэтт Барр, который известен как обладатель самого большого в мире пениса, рассказал журналистам, что регулярно получает странные просьбы.

Так, некоторые люди просили британца прийти к ним домой голым и спрятаться. Другие настойчиво предлагают заснять на видео различные сексуальные манипуляции, пишет издание LADbible.

Барр уточнил, что на все эти просьбы он отвечает отказом. Мужчина добавил, что намерен написать книгу, в котором расскажет о том, как состояние его тела повлияло на физическое и психическое здоровье.

Измеренный специалистами размер его члена составляет 36 сантиметров. Согласно официальным данным, мужчина является обладателем самого большого пениса в мире.