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Банки придумали новый способ продавать ипотеку

Источник:
Sibnet.ru
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Опцию с гарантией снижения ставки по ипотечному кредиту с привязкой к ключевой ставке Банка России представил «Альфа-банк».

Клиенты банка могут включить эту опцию в договор при оформлении ипотеки на строящееся и готовое жилье. Снижение ставки возможно один раз на любом сроке кредита, клиенту достаточно отправить запрос в банк, пишет «Прайм».

Высокие ставки по ипотеке и стоимость квадратного метра сейчас создают условия, когда подобные кредиты могут быть интересны при условии, что заемщик собирается погасить существенную часть кредита досрочно.

В рамках нового предложения банк фактически включил опцию рефинансирования с существенным упрощением процедуры. Это позволит заемщику в дальнейшем, когда ключевая ставка упадет, быстро снизить стоимость обслуживания кредита

Для такого рефинансирования не надо будет предоставлять необходимые документы и ждать одобрения банка. Вполне возможно, что по примеру Альфа-Банка аналогичные программы будут вводить и другие кредитные организации.

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