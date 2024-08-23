Депутат Госдумы осудил подрядчика в Красноярске за Dolce & Gabbana

Экс-мэр Красноярска, депутат Госдумы Сергей Еремин раскритиковал внешний вид представителя подрядной организации по ремонту дорог — тот надел на встречу футболку с надписью Dolce & Gabbana.

Еремин обратил внимание на пост телеграм-канала «Управление дорог | Красноярск» о работах на улицах города. Он поиронизировал, что подрядчик с именем итальянских модельеров на одежде занимается ремонтом.

«Соглашусь, что у нас нет строгих правил по поводу внешнего вида, и каждый вправе выбирать свой стиль. Но все же элементарные нормы этической гигиены должны быть в обществе. А это к тому же исполнение муниципального контракта, где главными заказчиками являются люди», — написал Еремин в телеграм-канале.

Он посоветовал оставлять такие символы в шкафу для менее формальных случаев. Экс-мэр назвал себя «представителем русского народного собора» и говорит: рад, что в стране в целом идет «генеральная чистка от винтажного чванства».

Еремин был мэром Красноярска с 2017 по 2022 годы, министром транспорта Красноярского края. В 2023 году стал депутатом Госдумы.