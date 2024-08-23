НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Депутат Госдумы осудил подрядчика в Красноярске за Dolce & Gabbana

Источник:
Sibnet.ru
330 3

Экс-мэр Красноярска, депутат Госдумы Сергей Еремин раскритиковал внешний вид представителя подрядной организации по ремонту дорог — тот надел на встречу футболку с надписью Dolce & Gabbana.

Еремин обратил внимание на пост телеграм-канала «Управление дорог | Красноярск» о работах на улицах города. Он поиронизировал, что подрядчик с именем итальянских модельеров на одежде занимается ремонтом.

Совещание по ремонту дорог в Красноярске
Фото: © телеграм-канал «Управление дорог | Красноярск»

«Соглашусь, что у нас нет строгих правил по поводу внешнего вида, и каждый вправе выбирать свой стиль. Но все же элементарные нормы этической гигиены должны быть в обществе. А это к тому же исполнение муниципального контракта, где главными заказчиками являются люди», — написал Еремин в телеграм-канале.

Он посоветовал оставлять такие символы в шкафу для менее формальных случаев. Экс-мэр назвал себя «представителем русского народного собора» и говорит: рад, что в стране в целом идет «генеральная чистка от винтажного чванства».

Еремин был мэром Красноярска с 2017 по 2022 годы, министром транспорта Красноярского края. В 2023 году стал депутатом Госдумы.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Зюганов снова прорекламировал экс‑мэра Новосибирска Локтя
Экс-мэр Новокузнецка уехал на Дальний Восток
Песню SHAMAN’a «Я русский» переделали в «Я курский»
Бурятский депутат раскритиковал замедление YouTube
смотреть все
Политика #Местная власть #Красноярск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия нанесла удар по бункеру Зеленского
Командир «Ахмата» призвал отправить срочников на СВО
Скрытые шпионские функции нашли в Android-смартфонах
Запад за счет России предоставит Украине гигантский кредит
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Asd10

А за что благодарить то? За создание письменности, государственности, за приобщение к цивилизации, за...

WIDESCREEN

Называли бы уж все своими именами,бедные становятся беднее богатые становятся богаче

Nik3316

тут сама ситуация дикая, идет обстрел АЭС, а глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о планах посетить Курскую...

Удавиков

как всегда эти "специалисты" на смогут понять, кто обстреливал аэс