Две атомные электростанции запланировали в Сибири

Новые атомные электростанции собираются построить в Красноярском крае и Томской области до 2042 года, следует из генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики.

АЭС в Сибири входят в число 11 новых объектов, которые планируют построить в девяти субъектах России. В документе также упоминаются Ростовская, Челябинская, Свердловская области, Приморский, Хабаровский край, Чукотский автономный округ и Республика Саха (Якутия).

На будущих атомных электростанциях будут устанавливать энергоблоки с реакторами нового типа ВВЭР-ТОИ. Также предполагается «освоение технологий замкнутого ядерного цикла с внедрением энергоблоков типа РБН».

Единственной АЭС в Сибири была станция в закрытом городе Северске в Томской области, это была первая промышленная АЭС в стране. Ее реакторы были выведены из эксплуатации в 2008 году. Новая Северская АЭС до сих пор находится на стадии проектирования.