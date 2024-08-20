Россия возобновит выпуск виниловых пластинок

Старейший в России музыкальный лейбл «Мелодия» снова начнет выпускать виниловые пластинки, сообщил гендиректор компании Андрей Кричевский.

Завод по производству пластинок запустят в Новосибирске. Недавно компания зарегистрировала в юрлицо АО «Новосибирский завод грампластинок — «Фирма Мелодия» и стала его единственным учредителем, пишут «Ведомости».

Совокупные инвестиции в проект составят около 150 миллионов рублей. Их направят на покупку помещения для завода, сырья, оборудования для создания пластинок. Технической базой завода станут гонконгские производственные линии Allegro II.

Планируется, что завод начнет выпуск музыкального винила весной 2025 года, мощность производственных линий составит до 100 тысяч пластинок в год.