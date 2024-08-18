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Извержение вулкана Шивелуч. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Извержение вулкана Шивелуч началось на Камчатке, фотографиями поделился Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Извержение началось в ночь на воскресенье, 18 августа. Шивелуч выбросил столб пепла высотой 9 километров.

«В этот раз "рванул" новый купол, извержение произошло в новом месте, оно отмечалось большим числом вулканических молний. Это редкое явление, а потому интересное для ученых», — рассказал о необычности этого извержения вулканолог Сергей Самойленко «Российской газете».

Незначительное количество вулканического пепла выпало в поселке Усть-Камчатск Усть-Камчатского района. По данным МЧС, жизнедеятельность в райцентре не нарушена.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тысяч человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки. его возраст — 60-70 тысяч лет.

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