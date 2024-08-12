Песню SHAMAN’a «Я русский» переделали в «Я курский»

Врио губернатора Курской области Андрей Смирнов опубликовал клип «Я курский» — это переделанная песня SHAMAN’a с кадрами эвакуации местных жителей.

«Я курский, и мне повезло», — поется в припеве.

На видео также показаны действия МЧС по помощи беженцам из приграничных районов Курской области, раздача гуманитарной помощи, доноры, сдающие кровь для раненых, а также акции солидарности с жителями региона.

«Я — Курский! Спасибо всем, кто молится за Курскую область и помогает нам чем только можно!» — такой подписью сопроводил видео Смирнов.