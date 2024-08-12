Депутат Госдумы обвинил армию в некомпетентности из-за Курской области

Депутат Госдумы Андрей Гурулев («Единая Россия») раскритиковал действия военных в Курской области. Он заявил об отсутствии прикрытия на этом направлении, несмотря на данные о скоплении украинских войск.

«Я был в Курской области. Я видел, как оборудуются эти рубежи, как оборудуются минные поля. Но минные поля без огневого прикрытия — это просто ни о чем. Пришли, мины сняли, пошли дальше. Кто это планировал? Кто думал?», — сказал Гурулев в передаче Владимира Соловьева на канале «Россия 1».

Он заявил, что не верит, когда говорят, что не знали, что на границе сосредотачивается группировка войск: «На сегодняшний день в условиях современных средств борьбы и разведки невозможно практически никак скрыть передвижение каких-то войск ни на каком участке».

«У нас никто не любит правды в докладах. У нас всех хотят слышать, что всё хорошо. <…> Надо просто взять и посмотреть все директивы, которые пришли, все боевые распоряжения, которые ушла вниз и все донесения, которые были. Я сильно подозреваю, что там нет ничего: ни директив, ни боевых распоряжений, ничего», — заявил депутат.

Гурулев задался вопросом, может ли российская армия прийти к персональной ответственности за выполнение задач. Более того, губернаторы тоже не хотят брать на себя ответственность в мирной жизни, подчеркнул он.