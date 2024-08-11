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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Галкин удивился молчанию российских звезд о событиях в Курской области

Источник:
Sibnet.ru
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Шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) обратился в соцсетях к российским артистам, никак не реагирующим на атаку Украины на Курскую область.

Галкин в соцсети удивился, что артисты, поддерживающие специальную военную операцию на Украине, участвовавшие во всех правительственных концертах и удостоенные государственных наград, молчат о событиях в Курской области и не приходят на помощь курянам.

Артист просмотрел соцсети некоторых певцов и увидел, что Григорий Лепс пишет о прошедшем концерте, Надежда Бабкина постит кошечку, а Олег Газманов вспоминает песню о собачке Люси. SHAMAN опубликовал сложенные ручки и ограничился фразой «молимся о вас».

«Вы говорите, я пощу веселые скетчи, когда такая беда. Ну со мной-то понятно, вы меня записали в предатели (абсолютно незаслуженно) своей страны. Но почему молчат те, которые остаются там и продолжают горячо выступать за Россию», — задался вопросом Галкин.

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Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

pepelmetal

"не в соответствии с планом полетов" ещё бы такой самолёт им планы свои рассказывал

userkc

всё-таки это оказался Роскомнадзор

Game Rock

Так у нас куда не плюнь одни Медведевы)

Asd10

Ещё один эльф из страны Москванарнии. А существует ли жизнь за МКАД ом?? Идиот.