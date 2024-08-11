Галкин удивился молчанию российских звезд о событиях в Курской области

Шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) обратился в соцсетях к российским артистам, никак не реагирующим на атаку Украины на Курскую область.

Галкин в соцсети удивился, что артисты, поддерживающие специальную военную операцию на Украине, участвовавшие во всех правительственных концертах и удостоенные государственных наград, молчат о событиях в Курской области и не приходят на помощь курянам.

Артист просмотрел соцсети некоторых певцов и увидел, что Григорий Лепс пишет о прошедшем концерте, Надежда Бабкина постит кошечку, а Олег Газманов вспоминает песню о собачке Люси. SHAMAN опубликовал сложенные ручки и ограничился фразой «молимся о вас».

«Вы говорите, я пощу веселые скетчи, когда такая беда. Ну со мной-то понятно, вы меня записали в предатели (абсолютно незаслуженно) своей страны. Но почему молчат те, которые остаются там и продолжают горячо выступать за Россию», — задался вопросом Галкин.