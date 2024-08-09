Поклонники Zivert не смогли посмотреть новый клип на YouTube

Певица Zivert презентовала новый клип LYRIQ (Кирилла Гуда) на песню «Все в шоке», где снялась в качестве актрисы, но не все поклонник смогли увидеть работу из-за неработающего YouTube.

«Собрали всех друзей, нажали газ в пол и вернули вайб 2000х», — написала Zivert в телеграм-канале и оставила ссылку на клип на YouTube.

Поклонники в комментариях начали возмущаться, что не могут посмотреть видео, поскольку YouTube не работает, и попросили размещать клипы и на других платформах.