Британские атомные субмарины получили российский софт

Атомные подводные лодки британского флота используют российское и белорусское программное обеспечение, выяснило издание The Telegraph.

По правилам, такой софт должен быть создан британскими сотрудниками, имеющими доступ к секретной информации. Однако получившая подряд фирма WM Reply частично передала заказ на аутсорс разработчикам из минской компании, один из которых работал в Томске.

Минобороны Великобритании сочло произошедшее угрозой безопасности страны и начало расследование. Следствие показало, что фирма, которой доверили разработку, передала работу иностранным специалистам и пыталась скрыть этот факт.

Теперь британские военные опасаются, что программный код, написанный белорусскими и российскими программистами, можно будет использовать для раскрытия местоположения подлодок.

При этом представители WM Reply отвергают все обвинения. Компания заверила, что регулярно пересматривает свои рабочие процессы и уважает требования клиентов в области безопасности.