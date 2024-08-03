НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Британские атомные субмарины получили российский софт

Источник:
Sibnet.ru
487 4

Атомные подводные лодки британского флота используют российское и белорусское программное обеспечение, выяснило издание The Telegraph.

По правилам, такой софт должен быть создан британскими сотрудниками, имеющими доступ к секретной информации. Однако получившая подряд фирма WM Reply частично передала заказ на аутсорс разработчикам из минской компании, один из которых работал в Томске.

Минобороны Великобритании сочло произошедшее угрозой безопасности страны и начало расследование. Следствие показало, что фирма, которой доверили разработку, передала работу иностранным специалистам и пыталась скрыть этот факт.

Теперь британские военные опасаются, что программный код, написанный белорусскими и российскими программистами, можно будет использовать для раскрытия местоположения подлодок.

При этом представители WM Reply отвергают все обвинения. Компания заверила, что регулярно пересматривает свои рабочие процессы и уважает требования клиентов в области безопасности.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Боеголовка ATACMS упала на крышу жилого дома в Севастополе
Российские войска поразили три пусковые установки ЗРК Patriot
СМИ узнали об участии украинских F-16 в боях
Украина получила первую партию американских истребителей
смотреть все
Оборона #Оружие #Софт
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Обнаружен неожиданный эффект вакцинации против COVID-19
Ученый выделил самую опасную рыбу в Оби
Названы самые мощные в мире Android-смартфоны
Россия ударила по позициям ВСУ «супербомбами». ВИДЕО
Обсуждение (4)
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
53
Российского сенатора задержали из‑за заказного убийства
44
Участник СВО стал главой спорта в Республике Алтай
33
Кремль раскрыл удивительные детали обмена заключенными
30
Российские войска поразили три пусковые установки ЗРК Patriot
23
Путин ввел новую выплату уходящим на СВО