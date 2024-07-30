Участник СВО стал главой спорта в Республике Алтай

Участник СВО Александр Суразов назначен председателем комитета по физкультуре и спорту Республики Алтай, сообщил врио главы региона Андрей Турчак.

Суразов — дважды кавалер ордена Мужества, участник специальной военной операции, финалист президентской программы «Время Героев». С 2022 года принимал участие в боях от Харьковского направления до Донецкого, участвовал в операции по освобождению населенного пункта Марьинка.

По словам Турчака, все вопросы, связанные с увольнением Суразова из Вооруженных сил, практически решены.

В регионе новый председатель займется созданием инфраструктуры — спортивных комплексов, многофункциональных площадок, развитием секций боевых видов спорта.

«Уверен, с учетом боевого опыта Александра на самых сложных участках фронта и полученными знаниями в президентской программе, он с этими задачами справится», — отметил Турчак.