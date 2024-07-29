НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело по ДТП с самокатом

Источник:
Sibnet.ru
439 2

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как молодой человек на электросамокате сбил женщину в Новосибирске, сообщило СУ СК РФ по региону.

«Молодой человек, передвигаясь в пешеходной зоне на электросамокате, сбил 39-летнюю женщину. Пострадавшая госпитализирована», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел днем 25 июля возле дома № 146 на улице Немировича-Данченко в Кировском районе. Самокатом управлял 29-летний молодой человек. Он врезался в женщину сзади.

Уголовное дело (статья 264 УК РФ) возбуждают в случае нарушений ПДД и эксплуатации ТС, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека. Если вред здоровью легкий или средний, то случай регулируется Кодексом об административных правонарушениях.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Мотоциклист из Новосибирска погиб на Алтае
Микроавтобус протаранил грузовик в Алтайском крае
Замминистра промышленности Алтайского края погиб в ДТП
Четыре авто сгорели и два человека погибли в ДТП под Красноярском
смотреть все
ЧП #ДТП #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Выход игры S.T.A.L.K.E.R. 2 снова перенесли
Пугачева пришла в мини-шортах на фестиваль Вайкуле
Колонна ЧВК «Вагнер» попала в засаду в Мали, десятки убитых
Полицейский занялся сексом с пьяной стажеркой на улице
Обсуждение (2)
Картина дня
Россия прорвала первую линию укреплений Славянск-Краматорск
Британия уступила России место в топ-10 промышленных стран
России предложили перейти на расчеты в криптовалютах
Су-35С сбил украинский МиГ-29 ВСУ с рекордного расстояния
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

nicollaich

Особенно с Западом.Чтобы впустить европейских козликов в украинский огород с капустой.

GammiPluh

Да обязательно поговорите и еще разок обсудите)))

Очаков

"заявил президент Владимир Зеленский"Он уже никакой не президент, а пустое место.

Nik3316

обсуждения с подходящими странами...и покажет Москве, что шансов нет...ахахахахаха ох Зеля зеля... "Ну...