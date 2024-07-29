Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело по ДТП с самокатом

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как молодой человек на электросамокате сбил женщину в Новосибирске, сообщило СУ СК РФ по региону.

«Молодой человек, передвигаясь в пешеходной зоне на электросамокате, сбил 39-летнюю женщину. Пострадавшая госпитализирована», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел днем 25 июля возле дома № 146 на улице Немировича-Данченко в Кировском районе. Самокатом управлял 29-летний молодой человек. Он врезался в женщину сзади.

Уголовное дело (статья 264 УК РФ) возбуждают в случае нарушений ПДД и эксплуатации ТС, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека. Если вред здоровью легкий или средний, то случай регулируется Кодексом об административных правонарушениях.