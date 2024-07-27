АвтоВАЗ временно прекратит сборку машин

АвтоВАЗ прекратит сборку автомобилей на время корпоративного отпуска, который продлится с 29 июля по 18 августа 2024 года, сообщает пресс-служба предприятия.

За это время завод планирует провести около 10 тысяч работ по модернизации, ремонту, обслуживанию оборудования, а также мероприятий, направленных на улучшение условий труда и повышение производительности.

В частности, запланирована модернизация оборудования в цехе сварки Lada Vesta в рамках подготовки к производству Lada Aura. Кроме того, готовится выпуск Lada Iskra, в цехах сварки и сборки проведут соответствующие работы.

Будет оптимизирована линия сборки Lada Niva, запланирована реновация складов автокомпонентов и модернизация линии сборки двигателей. Производитель проведет очистку и обслуживание систем вентиляции и кондиционирования производственных корпусов.