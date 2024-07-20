Рублю предрекли новое испытание

Рубль в ближайшее время ждет новое испытание, сообщил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Оно связано с очередным заседанием Центробанка по ключевой ставке.

«Похоже, что у рубля сформировался очень высокий иммунитет к подобной информации, так как поддержки достаточно много: это жесткая монетарная политика ЦБ РФ и высокая ключевая ставка», — отметил эксперт в комментарии агентству «Прайм».

На следующей неделе запланировано заседание регулятора. Большинство экспертов склоняется к тому, что Банк России поднимет ключевую ставку с нынешних 16% до 18% годовых, однако никто не исключает неожиданных решений.

Антонов уточнил, что высокая ставка является мощной опорой для рубля. Также в его поддержку сыграют активная фаза очередного налогового периода в России. Поэтому в целом валютный рынок видится устойчивым, заключил специалист.

По прогнозу аналитика, новая неделя июля для доллара США состоится в пределах 87,5–89 рублей, для евровалюты — в границах 95–98 рублей, для юаня — 12,02–12,08 рубля.