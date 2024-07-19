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Слепаков остался со статусом иноагента

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: DedaSasha / CC BY-SA 4.0

Второй кассационный суд Москвы отказал в снятии статуса иноагента комику Семену Слепакову. Суд рассмотрел его жалобу, но не нашел оснований для отмены решения, сообщает Второй кассационный суд.

Представитель артиста обратился в суд с просьбой о признании незаконности решения Министерства юстиции России о включении Слепакова в список физических лиц, осуществляющих функции иностранного агента.

В ходе рассмотрения дела судебная коллегия по административным вопросам пришла к выводу, что нет оснований для отмены ранее принятых судебных решений. В результате кассационная жалоба не была удовлетворена.

Слепакова признали иноагентом в апреле 2023 года. В феврале 2022 года он высказал свою отрицательную позицию по поводу СВО и покинул Россию, переехав в Израиль.

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