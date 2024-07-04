Два российских фантастических фильма вышли в прокат

Два российских фантастических проекта — боевик «Самая большая луна» и драма «Контакты» — стартовали в прокате в четверг, 4 июля.

Фильм «Контакты» переносит зрителей во время, когда жизнь на Земле изменилась после визита инопланетных кораблей, зависших в самых разных точках планеты. Их пассажиры — биопаги, или Виталики, как их прозвали в народе — вырабатывают вещество под названием прак.

Предназначение прака, как и цель визита пришельцев, неизвестно, но медсестра Нина из тихого провинциального города надеется с помощью прака помочь больному отцу. Выйдя на контакт с Виталиком, Нина узнает правду о внеземных существах, которая меняет ее жизнь.

Боевик «Самая большая луна» тоже связан с выдуманными персонажами. В центре сюжета Эмеры — сверхлюди, наделенные необычными способностями. Они могут управлять человеческими эмоциями и не чувствуют боли.

Однако они не способны по-настоящему любить. Однажды их мир оказывается под угрозой, и Денис, молодой эмер-полукровка, отправляется на поиски избранной, которая может всех спасти.

Кроме российских премьер, в прокате появится ряд зарубежных новинок: канадский хоррор «Нежить», американский комедийный боевик «Лохматые предки», американский триллер «Город страха», австрийская драма «Объясни мне, любовь», испанский комедийный детектив «Отчаянные наследники», индийский криминальный боевик «Схватка» и немецкая семейная комедия «Самая нескучная школа».