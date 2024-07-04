НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Два российских фантастических фильма вышли в прокат

Источник:
Sibnet.ru
412 2

Два российских фантастических проекта — боевик «Самая большая луна» и драма «Контакты» — стартовали в прокате в четверг, 4 июля.

Фильм «Контакты» переносит зрителей во время, когда жизнь на Земле изменилась после визита инопланетных кораблей, зависших в самых разных точках планеты. Их пассажиры — биопаги, или Виталики, как их прозвали в народе — вырабатывают вещество под названием прак.

Предназначение прака, как и цель визита пришельцев, неизвестно, но медсестра Нина из тихого провинциального города надеется с помощью прака помочь больному отцу. Выйдя на контакт с Виталиком, Нина узнает правду о внеземных существах, которая меняет ее жизнь.

Боевик «Самая большая луна» тоже связан с выдуманными персонажами. В центре сюжета Эмеры — сверхлюди, наделенные необычными способностями. Они могут управлять человеческими эмоциями и не чувствуют боли. 

Однако они не способны по-настоящему любить. Однажды их мир оказывается под угрозой, и Денис, молодой эмер-полукровка, отправляется на поиски избранной, которая может всех спасти.

Кроме российских премьер, в прокате появится ряд зарубежных новинок: канадский хоррор «Нежить», американский комедийный боевик «Лохматые предки», американский триллер «Город страха», австрийская драма «Объясни мне, любовь», испанский комедийный детектив «Отчаянные наследники», индийский криминальный боевик «Схватка» и немецкая семейная комедия «Самая нескучная школа».

Еще по теме
Роман «Последний день лета» Андрея Подшибякина экранизируют
Озвучена дата премьеры третьей части «Иллюзии обмана»
Вышел трейлер фильма «Подростки. Первая любовь» с Кологривым
Режиссер Андрей Смирнов в 83 года попрощался с коллегами
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Асмус опубликовала откровенное фото и оскорбила себя
Что происходит в организме после полного отказа от алкоголя
Бастрыкин оправдался за слова о «Госдуре»
Стартовали продажи гаджета для заживления укусов насекомых
Обсуждение (2)
О самом главном
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Все статьи
Самое обсуждаемое
79
Генштаб России назвал срок завершения СВО
71
Глава СК Бастрыкин предложил вернуть смертную казнь
61
Жизнь в России станет дороже
45
Орбан заявил, что призыв к миру не понравился Зеленскому
40
Лукашенко привел в боевую готовность ВВС и ПВО Белоруссии