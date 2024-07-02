Валя Карнавал назвала своей заслугой популярность Долиной

Блогер Валя Карнавал вспомнила давний конфликт с Ларисой Долиной, и назвала популярность певицы своей заслугой.

Карнавал и Долина поругались на шоу «Музыкалити». Блогер утверждала, что для карьеры певицы не нужно уметь петь, а Долина осуждала артистов без музыкального образования.

Карнавал отметила, что после их конфликта, Долина стала популярнее чем была, и в перезапуске карьеры артистки ее заслуга.

«Буст у Ларисы Александровны произошел гигантстский. Если вы посмотрите этот выпуск, то она там говорит, что у нее нет никаких социальных сетей. После него у нее появились все социальные сети. Она стала мега популярной, на слуху. Я считаю, что в этом есть моя заслуга», — сказала Карнавал в интервью Надежде Стрелец.