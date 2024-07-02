НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Валя Карнавал назвала своей заслугой популярность Долиной

Источник:
Sibnet.ru
312 1
Фото: © кадр из видео интервью Надежды Стрелец

Блогер Валя Карнавал вспомнила давний конфликт с Ларисой Долиной, и назвала популярность певицы своей заслугой.

Карнавал и Долина поругались на шоу «Музыкалити». Блогер утверждала, что для карьеры певицы не нужно уметь петь, а Долина осуждала артистов без музыкального образования.

Карнавал отметила, что после их конфликта, Долина стала популярнее чем была, и в перезапуске карьеры артистки ее заслуга.

«Буст у Ларисы Александровны произошел гигантстский. Если вы посмотрите этот выпуск, то она там говорит, что у нее нет никаких социальных сетей. После него у нее появились все социальные сети. Она стала мега популярной, на слуху. Я считаю, что в этом есть моя заслуга», — сказала Карнавал в интервью Надежде Стрелец.

Еще по теме
Крид прокомментировал слухи о романе с Алиной Загитовой
Асмус опубликовала откровенное фото и оскорбила себя
Российские фанаты ополчились на Ирину Шейк
Мужа Блиновской объявили в розыск
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Что происходит в организме после полного отказа от алкоголя
Асмус опубликовала откровенное фото и оскорбила себя
Бастрыкин оправдался за слова о «Госдуре»
Стартовали продажи гаджета для заживления укусов насекомых
Обсуждение (1)
Картина дня
Орбан предложил Зеленскому прекращение огня
Генштаб России назвал срок завершения СВО
Поступления налогов в бюджет России выросли на треть
Рада признала фактический дефолт Украины
О самом главном
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Все статьи
Самое обсуждаемое
71
Глава СК Бастрыкин предложил вернуть смертную казнь
61
Жизнь в России станет дороже
54
Около 10 тысяч мигрантов уехали воевать за Россию в зону СВО
44
Кремль отреагировал на слова Кадырова о мести террористам
30
Российские военные заполучили систему наведения ракеты ATACMS