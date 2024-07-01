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Бузова рассказала о съемках нового шоу «Звезды в джунглях»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Ольги Бузовой

Ведущая Ольга Бузова напугалась песчаных блох в Колумбии, где находится на съемках нового реалити шоу «Звезды в джунглях».

Бузова уехала в Колумбию для съемок реалити «Звезды в джунглях». Но на берегу Карибского моря встретилась с неожиданными сложностями — песчаными блохами.

«Тут на побережье, где мы будем снимать весь месяц, повсюду песчаные блохи, и это меня очень пугает, ибо у меня автоматически срабатывает аллергическая реакция. Я опухаю, у меня волдыри, и укусы проходят долго и болезненно. Потом я покрываюсь синяками. Я не знала об этом в Москве, подстраховалась бы», — пожаловалась Бузова в телеграм-канале.

Также ведущая пожаловалась на сложный съемочный день. Из-за непогоды приходится переносить или откладывать съемку, что затягивает процесс до глубокой ночи.

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