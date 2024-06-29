Российские фанаты ополчились на Ирину Шейк

Российские поклонники супермодели Ирины Шейк раскритиковали ее за фотографии с радужным флагом.

Шейк сфотографировалась с радужным флажком в руке. Российские фанаты супермодели осудили ее за поддержку ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

«Неожиданно. Я думала, у вас другой взгляд на данное движение», «Не понимаю, зачем навязывать людям свои ценности. Делайте, что хотите у себя в спальне, это ваше право!», «Ирина, я так тебя любила. Зачем?», «Шейк, ну тебе точно не идет, разочаровала», «Ира, ну как так-то», — написали Шейк в комментариях.

Супермодель недавно стала лицом новой кампании российского бренда одежды Gloria Jeans.