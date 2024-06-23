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Военная операция на Украине
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Трамп пообещал решить конфликт на Украине до своей инаугурации

Источник:
ТАСС
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Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на президентских выборах добьется мирного урегулирования конфликта на Украине еще до официального вступления на пост президента.

Инаугурация избранного президента США, как ожидается, пройдет 20 января 2025 года. «Еще до того, как я войду в Овальный кабинет, вскоре после того как мы выиграем президентские выборы <...>, я урегулирую ужасный конфликт между Россией и Украиной», — цитирует ТАСС Трампа.

Бывший американский президент пообещал также предотвратить третью мировую войну

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства.

Действующий лидер Джо Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии.

Таким образом, борьба развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания.

Тема: Военная операция на Украине
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