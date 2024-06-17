Новосибирский авиазавод передал ВКС России новую партию Су‑34

Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова передал Воздушно-космическим силам России партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщает пресс-служба «Ростеха».

Самолеты перед отправкой в войска истребители-бомбардировщики прошли весь комплекс заводских испытаний. Эти самолеты очень востребованы в зоне проведения специальной военной операции, отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Предприятия Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») продолжают наращивать выпуск самолетов. Для этого совершенствуются производство и бизнес-процессы, на заводы привлекают новых работников. К примеру, Новосибирский завод с начала года принял более 600 новых сотрудников, рассказал генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

Су-34 предназначен для уничтожения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолеты способны применять широкую линейку неуправляемых и управляемых авиационных средств поражения.

Машины могут выполнять задачи при огневом и радиоэлектронном противодействии противника днем и ночью, в сложных метеоусловиях.