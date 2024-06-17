НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Новосибирский авиазавод передал ВКС России новую партию Су‑34

Источник:
Sibnet.ru
329 3

Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова передал Воздушно-космическим силам России партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщает пресс-служба «Ростеха».

Самолеты перед отправкой в войска истребители-бомбардировщики прошли весь комплекс заводских испытаний. Эти самолеты очень востребованы в зоне проведения специальной военной операции, отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Предприятия Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») продолжают наращивать выпуск самолетов. Для этого совершенствуются производство и бизнес-процессы, на заводы привлекают новых работников. К примеру, Новосибирский завод с начала года принял более 600 новых сотрудников, рассказал генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

Су-34 предназначен для уничтожения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолеты способны применять широкую линейку неуправляемых и управляемых авиационных средств поражения.

Машины могут выполнять задачи при огневом и радиоэлектронном противодействии противника днем и ночью, в сложных метеоусловиях.

Еще по теме
США создадут танк на замену Abrams
Компактный пулемет ПКZ разработан для российской армии
MWM рассказал о самой опасной российской подлодке
Американские танки Abrams оказались не приспособлены к войне
смотреть все
Оборона #Оружие #Новосибирск #ОПК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украину возьмут в НАТО только в случае победы над Россией
Российские магазины электроники остановили продажи
Зеленский оценил мирную инициативу Путина
Трамп назвал немыслимым появление кораблей ВМФ России у Кубы
Обсуждение (3)
Картина дня
Нарышкин пообещал Украине «более жесткие» условия мира
Кремль оценил результативность саммита по Украине в Швейцарии
Снижение цен на новостройки зафиксировали в России
Маск предсказал замену телефонов мозговыми имплантами
О самом главном
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Как вести себя с бывшим: типовые ошибки
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
58
Путин назвал условие для начала переговоров с Украиной
35
Регулярный секс оказался защитником женщин от стресса
33
Кремль заявил об ухудшении положения Украины на фронте
32
Зеленский оценил мирную инициативу Путина
29
Куры нарушили план Бекхэма кормить жену луком две недели. ВИДЕО